Кожара: ЄС тиснули на Україну для врегулювання ситуації у Києві у 2013-2014 роках
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що представники ЄС чинили тиск на українську сторону щодо врегулювання ситуації у Києві у 2013-2014 роках під час акцій протесту. Про це він заявив сьогодні на допиті в Оболонському районному суді Києва в статусі свідка у справі про державну зраду Януковича, передає кореспондент УНН.
Цей тиск з боку представників країн ЄС відчувався у 2 напрямках — нав’язування сценаріїв вирішення конфліктної ситуації. Багато з цих сценаріїв лягли в основу угоди, яку Янукович підписав. Водночас він не уточнив, хто саме чинив тиск, посилаючись на те, що деякі з цих людей і зараз перебувають при владі, а отже розголошення їхніх прізвищ може нашкодити національній безпеці України.
Водночас екс-міністр визнав, що тиск здійснювався і з боку російської сторони, відповідаючи на запитання чи не чинився тиск з боку Росії.
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“Тиск ми відчували тиск з усіх боків. Поступово рівень зростав...” - сказав Кожара.
Як раніше повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
Нагадаємо, свідчення у суді дали низка українських високопосадовців. Також свідчення дав Президент України Петро Порошенко.