Кожара: ЕС давили на Украину для урегулирования ситуации в Киеве в 2013-2014 годах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявляет, что представители ЕС оказывали давление на украинскую сторону по урегулированию ситуации в Киеве в 2013-2014 годах во время акций протеста. Об этом он заявил сегодня на допросе в Оболонском районном суде Киева в статусе свидетеля по делу о государственной измене Януковича, передает корреспондент УНН.
Это давление со стороны представителей стран ЕС ощущалося в 2 направлениях - навязывание сценариев решения конфликтной ситуации. Многие из этих сценариев легли в основу соглашения, которое Янукович подписал. При этом он не уточнил, кто именно оказывал давление, ссылаясь на то, что некоторые из этих людей и сейчас находятся у власти, а следовательно разглашение их фамилий может навредить национальной безопасности Украины.
В то же время экс-министр признал, что давление осуществлялось и с российской стороны, отвечая на вопрос, не оказывалось давление со стороны России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кожара не помнит, планировался ли официальный визит Януковича в РФ в феврале 2014
"Давление мы испытывали давление со всех сторон. Постепенно уровень рос...", - сказал Кожара.
Как ранее сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Напомним, свидетельство в суде дали ряд украинских чиновников. Также показания дал Президент Украины Петр Порошенко.