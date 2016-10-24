"Козацькі забави" на Хмельниччині об'єднали молодь зі сходу та заходу України
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Кам’янець-Подільській Старій фортеці сьогодні відбулися “Козацькі забави”. Найспритніших і найсильніших обирали серед студентів 9 навчальних закладів міста. Почесними гостями стали і гості з Луганської і Донецької областей. Це пасажири поїзда “Труханівська Січ”, які вирушили у маршрут єдності зі сходу на захід України, передає кореспондент УНН.
Серед 200 учасників — старшокласники, студенти і викладачі вишів, психологи, музиканти, художники і учасники АТО.
По маршруту поїзда до них приєднуються і родини загиблих Героїв Небесної Сотні та бійців АТО.
Сьогодні третій день перебування поїзда на Хмельниччині. Пасажири потягу “Труханівська Січ” вже побували у Вінниці, Старокостянтинові, Меджибожі, на місці Пилявської битви, а нині завітали до старовинного Кам’янця-Подільського.
Команда “Труханівська Січ” взяла участь у “Козацьких забавах”, які проходили на території Старої фортеці. Переможців у цих змаганнях визначало журі, проте на думку організаторів найбільша нагорода для учасників — це невимушене спілкування та можливість знайти нових друзів.
Усіх учасників козацьких забав пригощали кулішом, ухою та узваром. Після змагань пасажири потягу відвідали історичні місця Кам’янець-Подільськоого, а вже ввечері потяг вирушить до Тернополя. Далі поїзд попрямує до таких міст: Тернопіль, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Мукачеве, Луцьк та Рівне. Через 14 діб мандрівок поїзд повернеться до Києва.
Нагадаємо, 20 жовтня, із Центрального залізничного вокзалу в Києві урочисто відправився в подорож третій поїзд Єднання України “Труханівська Січ”.