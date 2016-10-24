"Козацькі забави" на Хмельниччині об'єднали молодь зі сходу та заходу України

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 3056 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 12975 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33031 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62290 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76267 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145103 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206739 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193402 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213071 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197414 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.3 м/с
68 %
753 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 9844 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 8970 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10385 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 5448 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10311 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 12967 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489657 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323659 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385549 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126742 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186163 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128747 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163306 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186543 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

"Козацькі забави" на Хмельниччині об'єднали молодь зі сходу та заходу України

"Козацькі забави" на Хмельниччині об'єднали молодь зі сходу та заходу України

Київ • УНН

 • 38 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Кам’янець-Подільській Старій фортеці сьогодні відбулися “Козацькі забави”. Найспритніших і найсильніших обирали серед студентів 9 навчальних закладів міста. Почесними гостями стали і гості з Луганської і Донецької областей. Це пасажири поїзда “Труханівська Січ”, які вирушили у маршрут єдності зі сходу на захід України, передає кореспондент УНН.

Серед 200 учасників — старшокласники, студенти і викладачі вишів, психологи, музиканти, художники і учасники АТО.

По маршруту поїзда до них приєднуються і родини загиблих Героїв Небесної Сотні та бійців АТО.

Сьогодні третій день перебування поїзда на Хмельниччині. Пасажири потягу “Труханівська Січ” вже побували у Вінниці, Старокостянтинові, Меджибожі, на місці Пилявської битви, а нині завітали до старовинного Кам’янця-Подільського.

Команда “Труханівська Січ” взяла участь у “Козацьких забавах”, які проходили на території Старої фортеці. Переможців у цих змаганнях визначало журі, проте на думку організаторів найбільша нагорода для учасників — це невимушене спілкування та можливість знайти нових друзів.

Усіх учасників козацьких забав пригощали кулішом, ухою та узваром. Після змагань пасажири потягу відвідали історичні місця Кам’янець-Подільськоого, а вже ввечері потяг вирушить до Тернополя. Далі поїзд попрямує до таких міст: Тернопіль, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Мукачеве, Луцьк та Рівне. Через 14 діб мандрівок поїзд повернеться до Києва.

Нагадаємо, 20 жовтня, із Центрального залізничного вокзалу в Києві урочисто відправився в подорож третій поїзд Єднання України “Труханівська Січ”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29