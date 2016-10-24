"Казацкие забавы" в Хмельницкой области объединили молодежь с востока и запада Украины
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 октября. УНН. В Каменец-Подольской Старой крепости сегодня состоялись "Казацкие забавы". Ловких и сильных выбирали среди студентов 9 учебных заведений города. Почетными гостями стали и гости из Луганской и Донецкой областей. Это пассажиры поезда "Трухановская Сич", которые отправились в маршрут единства с востока на запад Украины, передает корреспондент УНН.
Среди 200 участников - старшеклассники, студенты и преподаватели вузов, психологи, музыканты, художники и участники АТО.
По маршруту поезда к ним присоединяются и семьи погибших Героев Небесной Сотни и бойцов АТО.
Сегодня третий день пребывания поезда в Хмельницкой области. Пассажиры поезда "Трухановская Сич" уже побывали в Виннице, Староконстантинове, Меджибоже, на месте Пилявской битвы, а сейчас пришли к старинному Каменец-Подольскому.
Команда "Трухановская Сич" приняла участие в "Казацкие забавы", которые проходили на территории Старой крепости. Победителей в этих соревнованиях определяло жюри, однако по мнению организаторов самая большая награда для участников - это непринужденное общение и возможность найти новых друзей.
Всех участников казацких забав угощали кулишом, ухой и компотом. После соревнований пассажиры поезда посетили исторические места Каменец-Подольського, а уже вечером поезд отправится в Тернополь. Далее поезд направится в следующие города: Тернополь, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Мукачево, Луцк и Ровно. Через 14 суток путешествий поезд вернется в Киев.
Напомним, 20 октября, с Центрального железнодорожного вокзала в Киеве торжественно отправился в путешествие третий поезд Единение Украины "Трухановская Сич".