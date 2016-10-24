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15 марта, 19:03 • 116135 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169576 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139767 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132088 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113760 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101835 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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"Казацкие забавы" в Хмельницкой области объединили молодежь с востока и запада Украины

"Казацкие забавы" в Хмельницкой области объединили молодежь с востока и запада Украины

Киев • УНН

 • 38 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 октября. УНН. В Каменец-Подольской Старой крепости сегодня состоялись "Казацкие забавы". Ловких и сильных выбирали среди студентов 9 учебных заведений города. Почетными гостями стали и гости из Луганской и Донецкой областей. Это пассажиры поезда "Трухановская Сич", которые отправились в маршрут единства с востока на запад Украины, передает корреспондент УНН.

Среди 200 участников - старшеклассники, студенты и преподаватели вузов, психологи, музыканты, художники и участники АТО.

По маршруту поезда к ним присоединяются и семьи погибших Героев Небесной Сотни и бойцов АТО.

Сегодня третий день пребывания поезда в Хмельницкой области. Пассажиры поезда "Трухановская Сич" уже побывали в Виннице, Староконстантинове, Меджибоже, на месте Пилявской битвы, а сейчас пришли к старинному Каменец-Подольскому.

Команда "Трухановская Сич" приняла участие в "Казацкие забавы", которые проходили на территории Старой крепости. Победителей в этих соревнованиях определяло жюри, однако по мнению организаторов самая большая награда для участников - это непринужденное общение и возможность найти новых друзей.

Всех участников казацких забав угощали кулишом, ухой и компотом. После соревнований пассажиры поезда посетили исторические места Каменец-Подольського, а уже вечером поезд отправится в Тернополь. Далее поезд направится в следующие города: Тернополь, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Мукачево, Луцк и Ровно. Через 14 суток путешествий поезд вернется в Киев.

Напомним, 20 октября, с Центрального железнодорожного вокзала в Киеве торжественно отправился в путешествие третий поезд Единение Украины "Трухановская Сич".

Украинские Национальные Новости

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