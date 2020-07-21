"Ковід" нікуди не зникне: Фаворов про сезонності COVID-19 та створення вакцини на базі українських розробок

КИЇВ. 22 липня. УНН. Весь світ переживає пандемію коронавірусу. Україна - не виняток, і вітчизняна медицина і наука мобілізували всі сили для боротьби з вірусом. Про те, як захистити себе і своїх близьких, про те, чи варто чекати другої хвилі епідемії, і про те, коли з'явиться вакцина і яка роль України в її створенні, УНН розповів провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, експерт Центру з контролю та профілактики захворюваності CDC (Атланта, США) Михайло Фаворов.

— Михайле Олеговичу, ми дуже вдячні, ми чекали вашого приїзду і сподівалися, що ви знайдете час і можливість з нами поговорити. Тому що спілкування з вами - це завжди щось нове, щось цікаве, щось таке, чого ще не було ніде та ні в кого...

Дякую...

— Я знаю, що ви несильно любите робити гучні прогнози, ви завжди були обережними, і я дуже добре пам'ятаю вашу оцінку китайської ситуації... Ваші прогнози - друга хвиля "ковіда". ВООЗ вже заявила про те, що другої хвилі не буде. Ми ВООЗ читаємо, а віримо вам. Розкажіть нам, будь ласка, що буде з другою хвилею?

Дякую, що ви мене запросили. Для мене це важливо, оскільки різні соціальні устрої в країнах вимагають різного піднесення матеріалу. Навіть коли ми знаємо приблизно, як буде розвиватися ситуація, для різних типів держав, різних устроїв дуже важливо мати живу, динамічну інформацію.

Коли ми говоримо, про те, чи буде друга хвиля, - тут основна проблема в тому, що в епідеміології немає такого поняття "хвиля" - це чисто рутинний такий, для звичайних людей, побутовий опис епідеміологічного процесу. А питання стоїть дещо в іншому ключі. Чи буде сезонний підйом? ...Тобто, це не буде ось зараз другою хвилею - це ВООЗ має цілковиту рацію, а от щодо того, чи буде сезонний підйом або ні, ВООЗ нічого не сказав. А насправді у нас дві позиції, які нас дуже лякають.

Перша - Бразилія. У Бразилії був звичайний підйом, як і всюди на початку, потім все пішло на спад, всі заспокоїлися, все добре, і потім у Бразилії трапився листопад - настав той час, який відповідає нашому листопаду, і тепер Бразилія - перша в світі. Країна у чотири-п'ять разів менша за Сполучені Штати - захворюваність і смертність вищі, ніж у Сполучених Штатах. Ось що таке сезон. І ось це до нас прийде у листопаді-грудні, коли, як відомо, респіраторний сезон. Він трошки варіюється. Припустімо, у грипу в кінці жовтня може бути, може в кінці листопада - залежить від погоди, від багатьох змін. Але у всіх респіраторних вірусів є сезон. Чи буде сезон у COVID-19? Нам важко сказати. Ми колись не жили цілий рік з ним, ми всього шість місяців з ним живемо.

Проте, якщо ми подивимося на епідемію іспанки у 19-му, 18-му роках, яка була під час Першої світової війни. Так ось, під час Першої світової війни у Сполучених Штатах були досить добре вивчені показники - вони представлені... У всіх європейських країнах, включно з Україною, було не до грипу, ви знаєте: хто там помер від іспанки, хто від голоду або від величезних снарядів, було важко розібратися. Проте, чому я беру приклад іспанки? А та ж ситуація: до цього ніколи цього патогена не було; жодна людина не захищена ні прямо, ні побічно. І що ж буде? Так от у 18-му році було приблизно так, як було ось зараз, на початку спалаху, скажімо так, січень-лютий. А в 19-му було в шість разів вище. Це нас дуже лякає. Я не кажу, що так буде.

— Так, це лякаюче...

Я не кажу, що так і буде. Чому? З тих пір ми вже навчені, вже підготовлені. Наприклад, соціальне дистанціювання і обов'язкове носіння масок було введено саме в боротьбі з іспанкою в 19-му році. Тому ми, в принципі, вже готові. Але те, що особисто мене лякає, - сезон, який насувається, абсолютна неготовність до нього, абсолютне нерозуміння того, що те, що зараз відбувається, - це, всього на всього, "квіточки". Ось це мене дуже турбує.

— Михайле Олеговичу, було багато навесні, ще в квітні та на початку травня дуже багато заяв про те, що зараз настане спека, зараз настане літо, і вірус руйнується при ультрафіолеті, і так далі. Але статистика, яку ми бачимо, вона не зменшується - ми бачимо в Україні 600, 800, 900 до 1000 хворих на добу. Питання: він просто м'якше влітку, він менш агресивний влітку або він такий, яким він є і не змінюється?

Коли люди будують прогнози для того, щоб на прогнози звернули увагу, їм їх треба сильно-сильно посилити. Тому що, якщо ви напишите, що все як є і все добре, то хто буде читати цю нісенітницю. Тому, природно, прогнози завжди задвигають у той бік, що хочуть прогнозувати.

Але ви абсолютно маєте рацію - кількість випадків в Україні висока. Але якщо ви подивитеся від загального числа випадків, які були, у порівнянні з тим, що зараз, - летальність нижча. Тобто, виходить, з одного боку число випадків зростає, але число важких випадків зростає тільки від числа хворих. А якщо взяти стільки ж, але там 2000 захворіло і зараз 2000, то летальність буде удвічі нижча. Тобто, таким чином, що я хочу підкреслити, що це правда, що йде вплив на вірус у навколишньому середовищі, що, припустімо, ультрафіолет - ніхто насправді толком не знає... Чому є сезонність - ніхто не знає. Пояснити все можуть, але на скільки це правда - ніхто не знає. Проте, ми точно знаємо, що є сезонність. Ми точно знаємо, що зараз відносно легко люди хворіють, хоча при таких величезних цифрах завжди знайдуться ті, у кого чутливість, у кого особливі захворювання супутні, у кого вік. Звичайно, ці люди хворіють важко.

— Це група ризику...

Звісно. Проте, наше основне завдання - не вимірювати число випадків. Я сьогодні знову написав цей пост, неможливо слухати. Число випадків має дуже мале значення. Число ліжок для важких - ось, що має значення. Якщо людина у вас захворіла, у неї нежить і пропав смак, і вона три дні нічого не могла нюхати, і на цьому все закінчилося - і слава Богу - вона тепер імунна. Вона тепер не захворіє, у будь-якому разі, найближчі кілька років. Таким чином, це певною мірою те, що ми намагаємося зробити вакциною, яка цього сезону не з'явиться.

— Про вакцину трохи пізніше... Уся країна пишатися тим, що Україна - п'ята країна в світі, яка розробила власну тест-систему на визначення антитіл. І тепер найцікавіше: у нас є система для антитіл, у нас є дуже багато ІФА-лабораторій, які, в принципі, вже працюють. Питання в тому, що антитіла йдуть, вони не стабільні в організмі в людини, і ми бачимо цю динаміку. Тобто, якщо раніше, через три тижні після підтвердженого ПЛРу або ІФА, антитіла - 2,5 титр, то до 8 тижнів вони вже йдуть 0,280. Знову-таки, це означає, що людина імунна, але без антитіл?

Тут ви мені прямо на докторську дисертацію назапитували. З одного боку, ви питаєте про динаміку антитіл, з іншого боку - про тест, яким антитіла визначаються, і третє - про протективний імунітет.



Поговорімо спочатку про тест. Дійсно, в Україні при величезних зусиллях був зроблений дуже хороший тест. Він унікальний, тим, що з самого початку, на відміну від більшості інших тестів, був обраний правильний білок, який дозволяє правильно визначати антитіла до вірусу. Це неструктурний білок... РНК, як я в кріслі сиджу, так і РНК також лежить у цьому білку. Тому він найголовніший у цьому вірусі, тому антитіла за ним і полюють, тому відповідь на них найінформативніша. Це перше. Друге, цей білок виявився - коли його наші колеги в Україні зробили - він скрутився в кульку. Можете собі уявити, цей білок копіює сам себе, як маленький вірус, у ньому тільки немає нуклеїнової кислоти. Таким чином, він робить що? Він створює можливість третинним антитілам його визначити. А третинні антитіла - це як гра на скрипці Паганіні в нашому молекулярно-біологічному, імунологічному світі. Тому що отримати третинні антитіла дуже важко. Ось чому тест такий хороший.

Щодо тривалості, я не згоден з тим, що вони (антитіла - ред.) зникають, нічого не зникає. Тому що кожен тест заточений на свою ідею.

— На одному і тому ж тесті дивимося одну і ту ж людину. Це з особистого досвіду: 2,6 - 2,4 - 1,8, ... 1,6, тобто, кожного тижня кров на одній і тій самій вітчизняній системі, по результату - 0,280.

Згоден, але з певним "але". Для того, щоб сказати, що це правило, треба мати хоча би 1000 таких хворих. Дійсно, будуть такі люди, у яких вони будуть зникати. Чому? Тому що наш метод обмежений, пам'ятайте, найкращим білком, але одним. Нам тепер треба зробити всі решту. Ми це робимо, зараз в процесі, щоби дивитися тривалість. Тому що з початку для нас було головне виявити, підтвердити. Усе! Ми виявили. Ми маємо до 90% на першому тижні, 90% антитіл, - це один із кращих у світі показників. Тепер добре видихнімо, друзі, вдихнімо, і робімо ті антитіла, які ми можемо виявляти до інших білків, до інших антигенів, які нам покажуть тривалість.

Тобто, це подвійний процес, який в один удар не виконується: ми всього 6 місяців працюємо з цією інфекцією, а з ВІЛ ми працювали 15 років для того, щоб це все отримати. Так що спокійно: антитіла є, повторних випадків немає - це головне. Різні повторні випадки ще раз показують, як чудово міцніше імунітет захищає, що, виявляється, ось до чого лімфоцити навчилися: сидять, чекають, коли новий вірус потрапить, ...накидаються на нього і з'їдають. Тому що вони вже навчені, вони вже готові, і це теж добре, але і це теж не те. Просто у нас немає всіх антигенів, щоб подивитися тривалість всіх антитіл. Як тільки вони з'являться - у нас з'явиться цілий величезний спектр цих антитіл: у когось одні зникають, у когось інші. Тут не можна мислити категоріями гепатиту і ВІЛ, тому що це кров'яні інфекції, а у нас цей вірус - у носі. Тому самі розумієте: усе сильно інакше.

— Була у нас розмова з інфекціоністом, і що нам розповіли. Нам розповіли про те, що виявлення імуноглобулінів класу М, тобто IgM, дає можливість визначити, спрогнозувати, наскільки пацієнт легко або важко перенесе COVID-19. Наскільки це правда, наскільки реально можна використовувати тоді тест-системи та аналіз на IgM для того, щоб розуміти? Це ж дуже класно, коли людина захворіває, їй роблять і вже можуть спрогнозувати, який буде перебіг хвороби. Дуже важливо, я спілкуюся з лікарями, і вони кажуть, що дуже важливий часовий чинник в лікуванні "ковіду". Наскільки це може допомагати?

Перш за все потрібно сказати, що у вас є всі тести на кожен з основних - IgA, IgM, IgG - це головні наші захисники. IgA, які з'являються рано і які швидко зникають, і IgM. На скільки IgM-відповідь, особливо титр, пов'язана з тяжкістю, я відповісти не можу, оскільки таких досліджень не бачив. Те, що ви називаєте, це ті повідомлення, на підставах яких треба починати робити аналіз. Чому? Тому що відповідь IgM може у одних людей регулюватися одними причинами, у інших - іншими, наскільки це збігається з супутніми захворюваннями... Це досить складні наукові питання.

Проте IgM як маркер має місце. Тест на нього є, і якщо вдасться показати, що це дійсно його титр IgM показує, що буде більш важкий перебіг хвороби, - це буде дуже сильний аргумент. Хоча, в принципі, я не думаю, що так буде. Терапевти можуть почати ставити IgM, щоб показати, чи є кореляція з важкими формами чи ні. Це дуже серйозне питання, просто даних немає, поки не можу відповісти.

— Михайле Олеговичу, вся країна, в принципі, і медична спільнота раді, що Україна стала п'ятою країною в світі (яка створила тести на COVID-19 - ред.). Ви як міжнародний експерт на скільки оцінюєте потенціал України у виробництві тест-систем і сприйняття на міжнародних ринках. Наскільки вона конкурентоспроможна на міжнародних ринках і на скільки у неї є перспективи? "Ковід" завтра не закінчитися, ми це розуміємо.

Це ви абсолютно праві, "ковід" ні завтра не закінчиться, ні в найближчі три роки, так скажемо. Це серйозна проблема. Ми зробили все, що ми могли щодо оцінки тесту. У нас є так звана панель. Це дуже складний процес - розробити панель і перевіряти тести. Ми перевірили вже десятки тестів, і українській тест - один з найкращих. Тому на нас це сильно справило враження, ми відправили на другу панель. Ви розумієте: щоб заявити таке досить широко, на весь світ, ми відправили на другу панель.

Друга панель дала приблизно той самий результат, але трошки кращий, ніж перша. А вона більш ефективна - друга панель: ми більше мали часу - цілий місяць зайвий. Таким чином, до нас звернувся турецький уряд. Я регіональний експерт, працюю тільки з країнами регіону, і ми порекомендували, і Туреччина отримала зразки (це вже без мене там все відбувалося). Вона (Туреччина - ред.) отримала зразки, вони поїхали в інститут вірусології в Туреччині. Там провели теж порівняльні випробування. І замість того, щоб повідомити розробникам про те, що їхній тест хороший, міністр індустрії Туреччини взяв цей тест і виступив з ним відразу по телевізору, і сказав, що цим тестом треба всіх тестувати.

— Приголомшливо...

Так що, в принципі, після цього я запропонував вашим виробникам, що наша компанія за тими параметрами, які у вас є у вашому тесті, може отримати у Food and Drug Administration (FDA, управління з санннагляду в США - ред.) дозвіл, щоби тестувати громадян Сполучених Штатів. Ваш тест на стільки хороший, що ми готові його провести. І тут почалися найбільші проблеми: не всі хочуть, мабуть. ...Там досить серйозна організаційна (частина - ред.) - оплата - ти ж повинен оплатити тест, цю роботу, але банк не відпускає гроші.

— Чому?

Хто його знає... хто ти за походженням, де ти живеш, яка у тебе вага, скільки у тебе дітей? (сміється - ред.) Банк вже третій тиждень не випускає гроші, які ми повинні заплатити FDA для того, щоб ми мали право представити тести на випробування.

— Це американський або український банк?

Український банк не випускає - підприємство заплатило, а ми не можемо отримати, не можемо оплатити гроші. Уже три тижні, ...особлива ситуація, тести потрібні, зараз дуже сприятлива атмосфера увійти туди. Я дуже боюся, що пройде час, і цей момент змінитися. Ну, ви уявляєте, через те, що банк не випускає. Сума не дуже велика там - набагато менша, ніж півсотні тисяч доларів. Розумієте, у світових масштабах копійчані гроші. Ні - ось мене перевіряють. Сподіваюся, банківські службовці побачать і зрозуміють, що я не шахрай.

— Знаю точно, що не шахрай...

Дякую.

— Класна тест-система, класне все, але все рівно хочеться вакцину. Напевно, як би не настільки вакцину, а скільки почуття спокою якогось, почуття безпеки.

Вакцина потрібна, особливо літнім (людям - ред.). Ви розумієте, у нас ні в кого немає антитіл. Ці всі карантини робляться не для нас із вами. У карантин можна замкнути суспільство, і ніхто не буде виходити з дому. Але це неможливо зробити назавжди. На карантин ми замикаємо, щоб звільнити ліжка: щоб хворі одужали, виписалися, і тоді ліжка звільняться, можна буде знову відкрити, знову всі захворіють. Карантин - це захід для допомоги системі охорони здоров'я.

— Розтяжки в часі...

Так, щоб не було піку епідемії, коли все - ліжок немає. Було в декількох містах, трупи на вулицях лежали - не встигали прибирати. Іспанці відкрили льодовий палац і складали загиблих на лід, тому що, а що робити? Ось чому ми робимо карантин, але це ж нічого не змінює. Тому, літня людина, якщо не буде вакцини, він що, 10 років не вийде на вулицю? Що робити? Ніякого виходу немає - потрібна вакцина.

— Поки немає вакцини, що захищає?

Маски! Одягніть маски. Надягніть маски на своїх близьких, одягніть маски на себе. Ще раз повторюю, багаторазово повторюю, це дуже важливо: маска - це не тільки захист вас. Ця маска - захист від вас. Ви ще не знаєте, що хворі. Десь були на роботі, прийшли, заразилися, прийшли додому, почали розмовляти з мамою/татом, яким понад 70 років, і вони померли. Ну надіньте ви, заради Бога, маски, ну що вам варто? Але тоді, навіть якщо ви заразитеся, доза тоді буде маленька, і хвороба у них протече легко. Тому маска - це абсолютно нормально.

Я жив у цьому самому інституті вакцини, він розташований у Сеулі, і я там жив 4 роки. Там кожна людина - просто у них така культура - входячи в метро, одягає маску. Ну чому він повинен дихати, вибачте, вихлопами всіх цих людей, які його оточують? А там Сеул - 26 млн чоловік. Півкраїни живе в Сеулі, тому моторошна щільність, і всі йдуть в масках. Я перший день якось соромився, на другий день вже одягнув маску, тому що всі в масках. Це загальна культура, вона прищеплюється дуже легко.

— Так, але все одно не довго. Я вчора їхала, була на двох заправках - був тривалий переїзд - я була на двох заправках. Великими літерами на дверях написано, що навіть не входити без маски і так далі. Тобто ти одягаєш маску, заходиш, і 50% людей без масок.

У Америці таке неможливо. Я купив тест, яким контролювався тест в Києві, я сам поїхав відправляти. Прийшов у масці, стою, і увійшов якийсь чоловік, встав за мною в черзі. До нього тут же підійшов охоронець і вивів його, тому що він був без маски. Знаєте, що він зробив? Він вийшов, зняв майку з-під сорочки, намотав на голову, зайшов знову. Тобто правильно - це вирішує заправник. А якщо заправник це не вирішує, то заправника у Сполучених Штатах оштрафують, а йому не хочеться бути оштрафованим. Ось і все - відразу все змінюється.

— Тобто питання тільки у жорсткості покарання?

Питання тільки в організації і ставленні до справи. Якщо люди не хочуть відчувати себе причетними до боротьби з "ковідом", ніякої боротьби з "ковідом" у вас не буде. Якщо люди погодилися, а вони погодяться: зараз почнеться більше і більше випадків, люди зрозуміють, і будуть носити маски.

— Тобто страх, нічого іншого?

І страх, і свідомість.

— Зі свідомістю дуже складно. Сьогодні вранці дивлюся телевізор, і розмовляють журналісти між собою... І ось вони кажуть, що ось захворіли і так далі. Починається розмова про те, що люди ходять без масок. І дівчинка каже, що запитала свою приятельку, чому та ходить без маски. А вона відповідає: "Слухай, ось серед моїх знайомих, серед моїх родичів ніхто не захворів, я не вірю, я не бачила жодної хворої людини. Чому я повинна повірити у цей вірус?"

Грім не вдарить - піп не перехреститися.

— Тобто це слов'янська душа?

Абсолютно! Це просто зневага, це авось, це якесь, не знаю, ставлення до себе, як ніби ти не частина всього навколишнього світу і навколишньої дійсності. У мене це викликає дивні почуття. Це якась нереальність. У Сполучених Штатах, Кореї, Туреччині... Ну, турки, чим вони, так би мовити, культурніші за нас? Нічим. Усі в масках. Подивіться, вони йдуть по вулицях, усі в масках.

— Я намагалася вчора зробити зауваження людям.

Та ви що, поб'ють ще!

— Ну не далеко від цього пішло - "Тобі треба - ти і носи". Я в таких випадках відповідаю дуже добре: "Мені все одно, я вже перехворіла". І вони якось відразу починають від мене відходити. Насправді, воно так. Люди специфічно до цього ставляться: у них немає страху, у них немає хвилювання за те, що можна захворіти. Є інша сторона медалі - це гіперстрах. Невротичний. Сьогодні лікарі вже говорять про те, що у людей, які перехворіли "ковідом", у значної частини, все-таки, спостерігається посттравматичний синдром, і я розумію чому.

Так, тому що вони знають, що це таке, коли ти випадково перестаєш дихати...

— Навіть у легкій формі, все одно воно залишається, все одно воно всередині, все одно цей страх буде жити і все одно з ним потрібно боротися і працювати з психологом. Питання: де золота середина?

Я думаю, що тут не з точки зору середини, а з точки зору необхідності розробки стандартних підходів у ЗМІ, які знають, як пояснити саме вашій популяції, чому треба носити маску. Раз не вірять, раз не носять маску, отже, вони не розуміють, що це правда.

— Ви розумієте, досить складно це зробити.

Я розумію...

— Дивіться, у нас всі йдуть на карантин, жорсткий карантин: не дозволяють гуляти в парках, всі люди зі знанням того, що можна захворіти, приходять додому, дезінфікують продукти, миють руки, рукавички - усе, в принципі, добре. Попускають трохи карантин, трохи він слабшає, виходить головний санітарний лікар України і каже: "Ну, в принципі, потреби закривати парки, сквери і так далі, ніякої не було. Це ми навмисне нагнітали ситуацію для того, щоб люди сиділи вдома". Скажіть, як після цього ЗМІ підняти назад і надягнути цю маску назад на людину. Тому що це був короткий спіч, але він залетів всюди.

Неправильна посилка інформації. Втім, якщо ви не боїтеся заразитися, якщо ви молода людина, навіть якщо ви заразитеся і у вас зникне запах, будете легко хворіти, це дійсно так. Але ви принесете (вірус - ред.) додому і заразите своїх батьків. Якщо ви хочете позбутися своїх батьків - продовжуйте ходити без маски. Якщо ви хочете, щоб вони ще пожили, допомогли вам із діточками, тоді, будь ласка, надягніть маску. Ходіть у масці. Прийшов додому - маску зняв. І покладіть так, щоб вона не була доступною ні дітям, ні старим, тому що на ній же вірус. Відповідно, просто і ясно я вам кажу: це серйозна справа. Якщо ви вірите - ви це будете робити, якщо ви мені не вірите - ви цього робити не будете. Нічим більше допомогти не можу.

— Одне з питань - я знаю, що ви не любите прогнози, але все одно - прогноз для України. Що нас чекає стосовно "ковіду"?

Я зараз скажу так. Мені подобатися, як у вас йде розвиток епідемії. Попри те, що зараз літо, і йде страшне зростання з точки зору лікарів, з точки зору медичних працівників... все одно, зараз не такий важкий перебіг. На жаль, є деякий шанс про те, що перебіг буде важким у сезон. Чим більше людей зараз перехворіють легкою формою - тим менше у вас будуть хворіти, коли настане сезон. Я думаю, що сезон також, як і всюди - це моя думка, тут, знову таки, питання відкрите, - але моя думка, що сезон буде важким, що він буде вищим, ніж це зараз, ніж було коли-небудь з початку епідемії, ми йдемо нагору. Сезон розпочнеться в листопаді, і триватиме десь до кінця січня. Ось ці місяці відомі за багатьма параметрами для інших "ковідів" як сезонні. Відповідно, це і є мій прогноз, що треба бути готовим, треба мати достатньо ліжок. Якщо виявиться, що я не маю рацію, ви всі мене будете дружно лаяти, але ліжка у вас будуть готові.

— Ми будемо радіти.

Так, я теж буду щасливий, якщо я не маю рацію. Чесно вам скажу. Мене це лякає. Бачучи, як важко йде залучення саме масової свідомості у те, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації, - як він від цього втомився, як він не хоче про це слухати, як всім це набридло. Мене це дуже лякає. Таким чином, ваше керівництво повинно готуватися до сезону, мати достатньо лікарень, ліжок, ліків, медичного персоналу - обов'язково. Крім того, широке використання діагностики. У вас не робиться діагностика. Скільки відсотків лікарів обстежено? 10? 15? 20? Це абсолютно неприйнятно, у вас лікарі повинні обстежитися на "ковід" всі, щотижня. Ось тоді це обстеження. Чому? Тому що кожного тижня будете додавати "ковід"-позитивних...

— Ті, які можуть працювати.

Абсолютно правильно, а ті, які негативні - відправте їх в траму (травматологію - ред.), туди, де немає "ковіда", і продовжуйте їх тестувати і переводити туди. Таким чином, у вас будуть, як то кажуть, спецбригади, які будуть працювати в будь-яких умовах. Тому що, що буде? Вони знову вмирати почнуть, лікарі. Вже всі забули, що лікарі помирають!

— Київ так і зробив. Вони протестували всіх лікарів швидкої допомоги. Люди, у яких є імунітет, вони з них сформували "ковідні" бригади, які виїжджають на підозри на "ковід".

Це повинні зробити все міста. Київ прекрасно вчинив. Але, Київ, спати не лягайте, а щотижня перевіряйте. Кожен лікар, виходячи на роботу в якийсь певний день, здає кров, ...і його перевіряють на "ковід", він навіть не повинен думати про це. Це повинно йти на автоматі. Але це не тільки лікарів стосується - а поліція? Поліція - №2 у всьому світі за кількістю смертей від "ковіду". А №3 - хто ви думаєте? Священнослужителі. Вибачте, вони йдуть відспівувати, вони йдуть причащати, до них йде людина, яка погано себе почуває - у всьому світі одна і та сама історія. Працівники, яких ми тільки що з вами перерахували, вчителі, звичайно, працівники обслуговування, але я вас благаю, якщо у вас 10% тестовані у цій групі. Це зараз, коли взагалі-то не страшно, але можна ж підготуватися. Ну, ви ж знаєте, що це треба зробити. У вас є свій тест, він, вибачте, копійки коштує з точки зору світових тестів, і він такої класної якості. Так обстежте ви всіх! Я не можу зрозуміти, що відбувається!

— Ми обов'язково відправимо наше інтерв'ю міністру і попросимо його подивитися. Міністр у нас дуже хороший.



Навіть наказ написаний, я брав участь у написанні, але як завжди, ніхто нічого не робить.

Авось, слов'янська душа.

— Михайле Олеговичу, знаю, що у вас не так багато часу, і я вам дуже вдячна.

Велике дякую.

— Велике дякую. Ми завжди раді спілкуванню з вами.