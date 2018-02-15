Коваль: "ввічливі люди" насильно вели жінок до українських військових об’єктів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. "Ввічливі люди" у Криму примушували під дулом автомата жінок та дітей йти до українських військових об’єктів. Про це заявив колишній в.о. міністра оборони Михайло Коваль на допиті як свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
"Жінки, (які "штурмували" військові об’єкти ЗСУ – ред.) – їх штовхали. У кращих традиціях. Йшли (жінки з дітьми – ред.) попереду цих "ввічливих людей". Їх вели насильно. Вона ж не добровільно під дулом автомата взяла дитину та пішла", - заявив М.Коваль.
Нагадаємо, М.Коваль заявив, що на початок бойових дій в ЗСУ лише 56 із 117 з’єднань і частин знаходились в бойовій готовності.