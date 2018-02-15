Коваль: "вежливые люди" насильно вели женщин к украинским военным объектам в Крыму

"Женщины (которые "штурмовали" военные объекты ВСУ - ред.) - их толкали. В лучших традициях. Шли (женщины с детьми - ред.) Впереди этих "вежливых людей". Их вели насильно. Она ведь не добровольно под дулом автомата взяла ребенка и шла", - заявил М.Коваль.

Напомним, М.Коваль заявил, что на начало боевых действий в ВСУ лишь 56 из 117 соединений и частей находились в боевой готовности.