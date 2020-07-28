Косюк відкриє "М'ясомаркет" у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Власник агрохолдингу МХП Юрій Косюк цієї п’ятниці відкриє у Миколаєві ще один "М’ясомаркет", повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку бізнесмена.
Це буде третій магазин нового формату від МХП. Перші два вже працюють у Ковелі та Сумах.
"Головною особливістю "М’ясомаркетів" стануть "м’ясні сомельє" — експерти, які радо допоможуть покупцям із вибором та дадуть поради щодо приготування страв із птиці та інших видів м’яса", - розповідає Косюк.
МХП анонсує грандіозні плани щодо відкриття нових форматів магазинів і в інших регіонах країни. Кожен з 50 магазинів, які компанія планує відкрити до кінця року, матиме свої особливості, які нестимуть у собі настрої окремого регіону та відповідатимуть запитам місцевого споживача.
За словами Косюка, новий формат бізнесу компанія розвиває за системою франчайзингу. Невдовзі магазини відкриються також у Кропивницькому, Черкасах, Києві, Одесі, Львові, Старокостянтинові, Тернополі, Слов'янську, Полтаві, Запоріжжі та інших містах.