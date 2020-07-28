Косюк откроет "Мясомаркет" в Николаеве

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29374 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101540 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106428 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133368 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110572 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131271 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102022 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Косюк откроет "Мясомаркет" в Николаеве

Косюк откроет "Мясомаркет" в Николаеве

Киев  •  УНН

 • 24959 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк эту пятницу откроет в Николаеве еще один "Мясомаркет", сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу бизнесмена.

Это будет третий магазин нового формата от МХП. Первые два уже работают в Ковеле и Сумах.

"Главной особенностью "Мясомаркетов" станут "мясные сомелье" - эксперты, которые с радостью помогут покупателям с выбором и дадут советы по приготовлению блюд из птицы и других видов мяса", - рассказывает Косюк.

МХП анонсирует грандиозные планы по открытию новых форматов магазинов и в других регионах страны. Каждый из 50 магазинов, которые компания планирует открыть до конца года, будет иметь свои особенности, которые будут нести в себе настроения отдельного региона и отвечать запросам местного потребителя.

По словам Косюка, новый формат бизнеса компания развивает по системе франчайзинга. Вскоре магазины откроются также в Кропивницком, Черкассах, Киеве, Одессе, Львове, Староконстантинове, Тернополе, Славянске, Полтаве, Запорожье и других городах.

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