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Костюк вирвала перемогу у росіянки на старті кваліфікації US Open

Київ • УНН

 • 7223 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. На турнірі “Гренд Слем” — Відкритий чемпіонат США з тенісу, стартувала кваліфікація в рамках якої повела боротьбу і представниця України, передає кореспондент УНН.

Костюк вирвала перемогу у росіянки на старті кваліфікації US Open

Юна, 16-річна Марта Костюк здолала опір екс-співвітчизниці Валерії Івахненко, яка представляє прапор РФ.

Перша партія завершилася з рахунком 6:4 на користь росіянки. Друга партія обернулася тай-брейком у кінці, і після двох відіграних матч болів, киянка виграла — 7:6 (6). Вирішальний сет пройшов за схожого сценарію. При рахунку 6:5 Івахненко не зуміла реалізувати чотири матчболи і врешті решт поступилася ще на одному тай-брейку — 7:6 (4).

До наступного кола Костю пройшла і протистоятиме там чешці Марі Боузковій (171 у світі).

Примітно, що Костюк попри свій юний вік вже вчетверте стартувала в кваліфікації турніру Великого Шолома. Раніше вона дійшла до третього кола основи “Australian Open”, програла у другому раунді на “Ролан Гаррос” і в третьому раунді на Вімблдоні.

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