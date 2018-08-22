Костюк вырвала победу у россиянки на старте квалификации US Open

Юная 16-летняя Марта Костюк преодолела сопротивление экс-соотечественницы Валерии Ивахненко, которая представляет флаг РФ.

Первая партия завершилась со счетом 6:4 в пользу россиянки. Вторая партия обернулась тай-брейком в конце, и после двух отыгранных матч болей, киевлянка выиграла — 7:6 (6). Решающий сет прошел по схожему сценарию. При счете 6:5 Ивахненко не сумела реализовать четыре матчбола и в конце концов уступила еще на одном тай-брейке — 7:6 (4).

В следующий круг Костю прошла и будет противостоять там чешке Мари Боузковой (171 в мире).

Примечательно, что Костюк несмотря на свой юный возраст уже четвертый раз стартовала в квалификации турнира Большого Шлема. Ранее она дошла до третьего круга основы “Australian Open”, проиграла во втором раунде “Ролан Гаррос” и в третьем раунде на Уимблдоне.