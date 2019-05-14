Костюк виграла кваліфікацію тенісних змагань в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. 16-річна киянка Марта Костюк протягом одного дня провела два матчі в кваліфікації турніру ITF в іспанському місті Ла Бісбал Д’Емпорда. Про це інформує Федерація тенісу України, передає УНН.
В обох поєдинках киянка здобула перемоги. Спочатку вона обіграла Міріам-Бьянку Булгару — 6:2, 6:1, а потім і росіянку Варвару Грачову — 6:3, 1:6, 10:1.
Таким чином Марта пройшла в основу змагань, де крім неї також виступить ще одна представниця України — Катарина Завацька.
Зауважимо, що загальний призовий фонд змагань становить 60 тисяч доларов.