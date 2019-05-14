Костюк выиграла квалификацию теннисных соревнований в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. 16-летняя киевлянка Марта Костюк в течении одного дня провела два матча в квалификации турнира ITF в испанском городе Ла Бисбал Д’Эмпорда. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины, передает УНН.
В обоих поединках киевлянка получила победы. Сначала она обыграла Мириам-Бьянку Булгару — 6:2, 6:1, а затем и россиянку Варвару Грачеву — 6:3, 1:6, 10:1.
Таким образом Марта прошла в основу соревнований, где кроме нее также выступит еще одна представительница Украины — Катарина Завацкая.
Заметим, что общий призовой фонд соревнований составляет 60 тысяч долларов.