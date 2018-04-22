Костюк і Ястремська подолали перше коло кваліфікації турніру в Штутгарті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська вийшли до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier з призовим фондом 816 тис. дол. “Porsche Tennis Grand Prix”, що стартував у Штутгарті (Німеччина), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола 15-річна киянка Костюк за 50 хвилин обіграла німецьку тенісистку Юлію Міддендорф (wild card) — 6:1, 6:2.
В іншій баталії 17-річна одеситка Ястремська за 1 годину 11 хвилин обіграла Марину Мельникову з Росії — 6:3, 6:3.
Зауважимо, що наступною суперницею Ястремської стане естонська тенісистка Кайя Канепі, посіяна під 5 номером. Також визначилася суперниця Костюк по другому колу відбору. Нею стала Олександра Каданцу з Румунії.