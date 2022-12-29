Косово відкриває КПП на кордоні з Сербією, блокпости ще не знято

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Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що серби почнуть зносити барикади у четвер. Цей крок може розрядити напруженість між Косово і Сербією, яка тривала кілька тижнів і викликала побоювання нових зіткнень на Балканах.

Косово зажадало, щоб миротворці під командуванням НАТО усунули барикади, або заявило, що це зроблять його сили. Потім Сербія підвищила боєздатність своїх військ на кордоні з Косово, зажадавши припинення «атак» на косовських сербів.

За словами Вучича, угоду про відкриття КПП було досягнуто на нічній кризовій зустрічі з лідерами косовських сербів.

Блокпости, що складаються в основному із завантажених великовантажних автомобілів, інших транспортних засобів та наметів, все ще залишаються на місці станом на середину ранку четверга, пише АР. Косівська поліція повідомила, що невідомі підпалили дві вантажівки на блокпосту в північному місті Митровиця.

Косівська поліція повідомила емігрантів, які прямують до Косова з європейських країн на свята, що вони можуть знову використати цей маршрут замість того, щоб їхати через Північну Македонію або інші пункти в'їзду.

Доповнення

Сепаратистське повстання косовських албанців призвело до війни 1998-99 років, під час якої серби застосовували жорстокі репресії на території, яка на той час була їхньою провінцією.

НАТО втрутилося в 1999 році, щоб зупинити і витіснити Сербію з Косова. Але Белград не визнає проголошену Косово у 2008 році незалежність і розраховує на підтримку росії та Китаю.