Детали

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы начнут сносить баррикады в четверг. Этот шаг может разрядить напряженность между Косово и Сербией, которая длилась несколько недель и вызвала опасения новых столкновений на Балканах.

Косово потребовало, чтобы миротворцы под командованием НАТО устранили баррикады, или заявило, что это сделают его силы. Затем Сербия повысила боеспособность своих войск на границе с Косово, потребовав прекращения «атак» на косовских сербов.

По словам Вучича, соглашение об открытии КПП было достигнуто на ночной кризисной встрече с лидерами косовских сербов.

Блокпосты, состоящие в основном из загруженных большегрузных автомобилей, других транспортных средств и палаток, все еще остаются на месте по состоянию на середину утра четверга, пишет АР. Косовская полиция сообщила, что неизвестные подожгли два грузовика на блокпосте в северном городе Митровица.

Косовская полиция сообщила эмигрантам, направляющимся в Косово из европейских стран на праздники, что они могут снова использовать этот маршрут вместо того, чтобы ехать через Северную Македонию или другие пункты въезда.

Дополнение

Сепаратистское восстание косовских албанцев привело к войне 1998-99 годов, во время которой сербы применяли жестокие репрессии на территории, которая в то время была их провинцией.

НАТО вмешалось в 1999 году, чтобы остановить и вытеснить Сербию из Косово. Но Белград не признает провозглашенную Косово в 2008 году независимость и рассчитывает на поддержку россии и Китая.