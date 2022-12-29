Косово открывает КПП на границе с Сербией, блокпосты еще не сняты

ukru
14:16 • 1633 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 24196 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 63234 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 53743 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 106934 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 133733 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122114 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135796 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117289 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131629 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 122258 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 125135 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 121378 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 118952 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 100068 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 217086 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 247706 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 186822 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 192595 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 228175 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 25014 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 100080 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 113819 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 121800 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137210 просмотра
Актуальное
Косово открывает КПП на границе с Сербией, блокпосты еще не сняты

Косово открывает КПП на границе с Сербией, блокпосты еще не сняты

Киев • УНН

 • 298333 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Косово вновь открыло главный пограничный переход страны с Сербией, тогда как президент Сербии заявил, что более десятка других сербских блокпостов в северном Косово также будут демонтированы. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербы начнут сносить баррикады в четверг. Этот шаг может разрядить напряженность между Косово и Сербией, которая длилась несколько недель и вызвала опасения новых столкновений на Балканах.

Косово потребовало, чтобы миротворцы под командованием НАТО устранили баррикады, или заявило, что это сделают его силы. Затем Сербия повысила боеспособность своих войск на границе с Косово, потребовав прекращения «атак» на косовских сербов.

По словам Вучича, соглашение об открытии КПП было достигнуто на ночной кризисной встрече с лидерами косовских сербов.

Блокпосты, состоящие в основном из загруженных большегрузных автомобилей, других транспортных средств и палаток, все еще остаются на месте по состоянию на середину утра четверга, пишет АР. Косовская полиция сообщила, что неизвестные подожгли два грузовика на блокпосте в северном городе Митровица.

Косовская полиция сообщила эмигрантам, направляющимся в Косово из европейских стран на праздники, что они могут снова использовать этот маршрут вместо того, чтобы ехать через Северную Македонию или другие пункты въезда.

Дополнение

Сепаратистское восстание косовских албанцев привело к войне 1998-99 годов, во время которой сербы применяли жестокие репрессии на территории, которая в то время была их провинцией.

НАТО вмешалось в 1999 году, чтобы остановить и вытеснить Сербию из Косово. Но Белград не признает провозглашенную Косово в 2008 году независимость и рассчитывает на поддержку россии и Китая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы