Косово відкрило посольство в Єрусалимі через шість тижнів після встановлення дипвідносин з Ізраїлем

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“Посольство Республіки Косово в Єрусалимі буде рішуче віддане зростанню двостороннього співробітництва та зміцненню міжнародного авторитету держави Косово”, — заявили в МЗС Косово.

Нове посольство відкрила тимчасова повірена в справах Косова Інес Демірі. Посадовці з Косова не змогли бути присутніми через пандемію коронавірусу.

Що передувало

У вересні 2020 року колишній президент США Дональд Трамп зібрав лідерів Косова та Сербії в Білому домі на зустріч, щоб обговорити довготривалу нормалізацію у відносинах між сусідами.

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Під час зустрічі Белград погодився перенести своє посольство в Єрусалим. Наразі це не було зроблено.

Адміністрація Трампа визнала Єрусалим столицею Ізраїлю наприкінці 2017 року. США перенесли туди своє посольство в травні 2018 року.

Рішення викликало критику з боку палестинців, переважно мусульманських країн та багатьох європейських держав.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році — через дев’ять років після авіабомбардувань Сербії військами НАТО у відповідь на репресії проти етнічних албанців у Косові.

Довідково

Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн і світу, не визнає державу Косово. Позиція з приводу визнання Косова залишається незмінною, а саме: базуючись на основоположних міжнародно-правових документах, Україна дотримується принципу безумовної поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав у міжнародно-визнаних кордонах. Україна вважає Косово невід’ємною частиною Сербії. Серед інших, п’ять країн-членів ЄС, які не визнають край як державу: Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія.