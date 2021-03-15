Косово открыло посольство в Иерусалиме через шесть недель после установления дипотношений с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Частично признанное Косово официально открыло новое посольство в Иерусалиме. Шесть недель назад государство установило дипломатические отношения с Израилем. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.
Цитата
“Посольство Республики Косово в Иерусалиме будет решительно отдано росту двустороннего сотрудничества и укреплению международного авторитета государства Косово”, — заявили в МИД Косово.
Новое посольство открыла временный поверенный в делах Косово Инес Демир. Чиновники из Косово не смогли присутствовать из-за пандемии коронавируса.
Что предшествовало
В сентябре 2020 года бывший президент США Дональд Трамп собрал лидеров Косово и Сербии в Белом доме на встречу, чтобы обсудить долгосрочную нормализацию в отношениях между соседями.
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Во время встречи Белград согласился перенести свое посольство в Иерусалим. Сейчас это не было сделано.
Администрация Трампа признала Иерусалим столицей Израиля в конце 2017 года. США перенесли туда свое посольство в мае 2018 года.
Решение вызвало критику со стороны палестинцев, преимущественно мусульманских стран и многих европейских государств.
Справка
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году — через девять лет после авиабомбардировок Сербии войсками НАТО в ответ на репрессии против этнических албанцев в Косово.
Украина, в отличие от подавляющего большинства европейских стран и мира, не признает государство Косово. Позиция по поводу признания Косово остается неизменной, а именно: базируясь на основополагающих международно-правовых документах, Украина придерживается принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Украина считает Косово неотъемлемой частью Сербии. Среди прочих, пять стран-членов ЕС, которые не признают край как государство Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания.