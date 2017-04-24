Космодром Куру відновить роботу після місяця блокування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Протягом останнього місяця космодром Куру у Французькій Гвіані був заблокований місцевим населенням, яке виступало за поліпшення соціально-економічних умов, передає УНН з посиланням на AFP.
Протестувальники в ніч на неділю, 23 квітня, завершили розбирати барикади, встановлені біля космодрому, і тепер запуски відновляться. За той час, поки Куру простоював, з нього повинні були стартувати три ракети. За даними AFP, ці запуски відбудуться в травні і червні.
Протягом останніх тижнів регіон був скутий страйками і масовими виступами місцевих жителів, які таким чином висловлювали невдоволення умовами праці та життя.
Організаторами протестів виступили місцеві профспілки. Перестали працювати школи, виші, держустанови і навіть багато приватних підприємств.
Це змусило владу піти на поступки. У минулу п'ятницю сторони підписали угоду, згідно з яким на соціально-економічний розвиток регіону буде виділено додатково більше 2 мільярдів євро.
Нагадаємо, космодром для українських ракет збудують в Канаді.