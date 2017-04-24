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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23678 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86358 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143968 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112135 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113671 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110721 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102924 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Космодром Куру возобновит работу после месяца блокировки

Космодром Куру возобновит работу после месяца блокировки

Киев  •  УНН

 • 8310 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение последнего месяца космодром Куру во Французской Гвиане был заблокирован местным населением, которое выступало за улучшение социально-экономических условий, передает УНН со ссылкой на AFP.

Протестующие в ночь на воскресенье, 23 апреля, завершили разбирать баррикады, установленные у космодрома, и теперь запуски возобновятся. За то время, пока Куру простаивал, с него должны были стартовать три ракеты. По данным AFP, эти запуски состоятся в мае и июне.

В течение последних недель регион был скован забастовками и массовыми выступлениями местных жителей, которые таким образом выражали недовольство условиями труда и жизни.

Организаторами протестов выступили местные профсоюзы. Перестали работать школы, вузы, госучреждения и даже много частных предприятий.

Это заставило власть пойти на уступки. В минувшую пятницу стороны подписали соглашение, согласно которому на социально-экономическое развитие региона будет выделено дополнительно более 2 миллиардов евро.

Напомним, космодром для украинских ракет построят в Канаде.

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