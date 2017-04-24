Космодром Куру возобновит работу после месяца блокировки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение последнего месяца космодром Куру во Французской Гвиане был заблокирован местным населением, которое выступало за улучшение социально-экономических условий, передает УНН со ссылкой на AFP.
Протестующие в ночь на воскресенье, 23 апреля, завершили разбирать баррикады, установленные у космодрома, и теперь запуски возобновятся. За то время, пока Куру простаивал, с него должны были стартовать три ракеты. По данным AFP, эти запуски состоятся в мае и июне.
В течение последних недель регион был скован забастовками и массовыми выступлениями местных жителей, которые таким образом выражали недовольство условиями труда и жизни.
Организаторами протестов выступили местные профсоюзы. Перестали работать школы, вузы, госучреждения и даже много частных предприятий.
Это заставило власть пойти на уступки. В минувшую пятницу стороны подписали соглашение, согласно которому на социально-экономическое развитие региона будет выделено дополнительно более 2 миллиардов евро.