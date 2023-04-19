"Космічний воєнний корабль": соцмережі "вибухнули" мемами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Соціальні мережі вже встигли "вибухнути" мемами стосовно падіння супутника NASA, яке бачили мешканці Києва та області. УНН зібрав добірку народної творчості від українців.
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Користувачі у соціальних мережах публікують меми стосовно сьогоднішнього сяйва в небі, яке бачили мешканці Києва. Українці вже встигли поширити в соцмережах жартівливі дописи з приводу падіння супутника.
"Пес Плутон", - жартує хтось.
"Наші чи ні? Скажи паляниця!" - підписали фото інші.
"Супутник на місці", - написав Сергій Притула.
Нагадаємо
У КМВА заявили, що світіння в Києві - результат падіння на Землю супутника NASA.