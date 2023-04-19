"Космический военный корабль": соцсети "взорвались" мемами

Детали

Пользователи в социальных сетях публикуют мемы относительно сегодняшнего сияния в небе, которое видели жители Киева. Украинцы уже успели распространить в соцсетях шуточные посты по этому поводу.

"Пес Плутон", - шутит кто-то.

"Наши или нет? Скажи паляница!" - подписали фото другие.

"Спутник на месте", - написал Сергей Притула.

Напомним

В КГВА заявили, что свечение в Киеве – результат падения на Землю спутника NASA.