"Космический военный корабль": соцсети "взорвались" мемами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Социальные сети уже успели "взорваться" мемами относительно падения спутника NASA, которое видели жители Киева и области. УНН собрал подборку народного творчества от украинцев.
Детали
Пользователи в социальных сетях публикуют мемы относительно сегодняшнего сияния в небе, которое видели жители Киева. Украинцы уже успели распространить в соцсетях шуточные посты по этому поводу.
"Пес Плутон", - шутит кто-то.
"Наши или нет? Скажи паляница!" - подписали фото другие.
"Спутник на месте", - написал Сергей Притула.
Напомним
В КГВА заявили, что свечение в Киеве – результат падения на Землю спутника NASA.