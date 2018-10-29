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Космічний телескоп Hubble повернувся до дослідження космосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Космічний телескоп Hubble повернувся до звичайних операцій після перерви, 26 жовтня, і завершив свої перші наукові спостереження в суботу, 27 жовтня, о 2:10 ранку за місцевим часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

"Hubble повернувся до роботи після відновлення резервного гіроскопа", - сказано у повідомлені.

Телескоп досліджував галактику DSF2237B-1-IR.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Hubble сфотографував "ліниву" галактику

Крім того у космічному агентстві повідомили що телескоп не працював близько трьох тижнів.

Як повідомляв УНН, Hubble сфотографував привид Кассіопеї

Нагадаємо, телескоп Hubble перевели в "сплячий" режим через поломки гіроскопа.

Українські Національні Новини

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