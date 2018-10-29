Космічний телескоп Hubble повернувся до дослідження космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Космічний телескоп Hubble повернувся до звичайних операцій після перерви, 26 жовтня, і завершив свої перші наукові спостереження в суботу, 27 жовтня, о 2:10 ранку за місцевим часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
"Hubble повернувся до роботи після відновлення резервного гіроскопа", - сказано у повідомлені.
Телескоп досліджував галактику DSF2237B-1-IR.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Hubble сфотографував "ліниву" галактику
Крім того у космічному агентстві повідомили що телескоп не працював близько трьох тижнів.
Як повідомляв УНН, Hubble сфотографував привид Кассіопеї.
Нагадаємо, телескоп Hubble перевели в "сплячий" режим через поломки гіроскопа.