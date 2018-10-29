Космический телескоп Hubble вернулся к исследованию космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Космический телескоп Hubble вернулся к обычным операциям после перерыва, 26 октября, и завершил свои первые научные наблюдения в субботу, 27 октября, в 2:10 утра по местному времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.
"Hubble вернулся к работе после восстановления резервного гироскопа", - говорится в сообщении.
Телескоп исследовал галактику DSF2237B-1-IR.
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Кроме того, в космическом агентстве сообщили, что телескоп не работал около трех недель.
Как сообщал УНН Hubble сфотографировал призрак Кассиопеи.
Напомним, телескоп Hubble перевели в "спящий" режим из-за поломок гироскопа.