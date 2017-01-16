Кошти Міжнародного банку на поліпшення охорони здоров’я у МОЗ витратили на консультативні послуги та іноземні відрядження

КИЇВ. 16 січня. УНН. Між Україною та МБРР 19 березня 2015 року була укладена угода про позику обсягом 214,7 млн дол. США для впровадження проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”. Відповідальним виконавцем проекту було визначено МОЗ. Однак за рік і чотири місяці (третина часу, визначеного на реалізацію) проект все ще залишається на початково-організаційному етапі. Про це свідчить звіт Рахункової палати, передає УНН.