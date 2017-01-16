Кошти Міжнародного банку на поліпшення охорони здоров’я у МОЗ витратили на консультативні послуги та іноземні відрядження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Між Україною та МБРР 19 березня 2015 року була укладена угода про позику обсягом 214,7 млн дол. США для впровадження проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”. Відповідальним виконавцем проекту було визначено МОЗ. Однак за рік і чотири місяці (третина часу, визначеного на реалізацію) проект все ще залишається на початково-організаційному етапі. Про це свідчить звіт Рахункової палати, передає УНН.
При цьому за весь цей час МОЗ уклало договори щодо фінансування позикою всього на 4% від загальної суми.
“За цей час підписано договори щодо фінансування позикою на загальну суму 9,2 млн дол. США (4 відс. від суми позики), які фактично спрямовані лише на підготовку основних заходів Проекту.
Укладення передбачених договорів для реалізації заходів із профілактики, раннього виявлення та лікування серцево-судинних захворювань і раку ... не забезпечено”, — йдеться у звіті.
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Як наслідок, із загальної суми вибраних коштів позики — 2,7 млн дол. США — МОЗ і залучені облдержадміністрації використали половину — 1,3 млн дол. США.
Більша частина цих коштів (66%) була витрачена на консультативні послуги з управління проектом та його супроводження, решта — на послуги з підготовки реконструкції лікарських амбулаторій у декількох областях, проведення закордонних навчальних поїздок та інформаційних кампаній.
“Водночас обсяг використаних МОЗ і облдержадміністраціями коштів позики майже дорівнює сумі бюджетних коштів, виплачених Україною 38 кредитору за обслуговування позики за цей період часу (1,2 млн дол. США), а через незабезпечення своєчасної вибірки позики кошти, сплачені у вигляді комісійних за резервування 26 тис. дол. США (майже 650 тис. грн), фактично є втратою бюджетних коштів”, — наголошується у звіті.
Серед головних причин незадовільного стану впровадження проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” вказується “незабезпечення повноти його підготовки, недоліки в його організації та управлінні, фактична відсутність належного контролю за ходом його виконання”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами лікаря С.Кравченка, У.Супрун створила та очолює “міністерство смерті” в Україні.
Також нагадаємо, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.