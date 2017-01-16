Средства Международного банка на улучшение здравоохранения в Минздраве потратили на консультационные услуги и иностранные командировки

КИЕВ. 16 января. УНН. Между Украиной и МБРР 19 марта 2015 года было заключено соглашение о займе объемом 214,7 млн. долл. США для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Ответственным исполнителем проекта был определен Минздрав. Однако за год и четыре месяца (треть времени, определенного на реализацию) проект все еще остается на начально-организационном этапе. Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты , передает УНН.