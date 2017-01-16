Средства Международного банка на улучшение здравоохранения в Минздраве потратили на консультационные услуги и иностранные командировки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Между Украиной и МБРР 19 марта 2015 года было заключено соглашение о займе объемом 214,7 млн. долл. США для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Ответственным исполнителем проекта был определен Минздрав. Однако за год и четыре месяца (треть времени, определенного на реализацию) проект все еще остается на начально-организационном этапе. Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты , передает УНН.
При этом за все это время Минздрав заключил договоры о финансировании займом всего на 4% от общей суммы.
"За это время подписаны договоры о финансировании займом на общую сумму 9,2 млн. долл. США (4 проц. от суммы займа), которые фактически направлены только на подготовку основных мероприятий проекта.
Заключение предусмотренных договоров для реализации мероприятий по профилактике, раннему выявлению и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и рака ... не обеспечено ", - говорится в отчете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за нелегитимности У.Супрун под угрозой оказалась выплата зарплат медработникам.
Как следствие, из общей суммы выбранных средств займа - 2,7 млн. долл. США - МЗ и привлеченные облгосадминистрации использовали половину - 1,3 млн. долл. США.
Большая часть этих средств (66%) была потрачена на консультативные услуги по управлению проектом и его сопровождение, остальное - на услуги по подготовке реконструкции врачебных амбулаторий в нескольких областях, проведение зарубежных учебных поездок и информационных кампаний.
"Вместе с тем объем использованных МЗ и облгосадминистрациями средств займа почти равна сумме бюджетных средств, выплаченных Украиной 38 кредиторам за обслуживание займа за это время (1,2млн. долл. США), а из-за необеспечения своевременной выборки займа средства, уплаченные в виде комиссионных за резервирование 26 тыс. долл. США (почти 650 тыс. грн), фактически является потерей бюджетных средств ", - отмечается в отчете.
Среди главных причин неудовлетворительного состояния внедрения проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" указывается "необеспечение полноты его подготовки, недостатки в его организации и управлении, фактическое отсутствие должного контроля за ходом его выполнения".
Напомним, как сообщал УНН, по словам врача С.Кравченко, У.Супрун создала и возглавляет "министерство смерти" в Украине .
Также напомним, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения .