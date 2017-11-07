Корупційну схему з відпуску незаконно зрубаного лісу викрили на Закарпатті

Йдеться про вимагання неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США та 20 тис. грн старшим майстром лісу за отримання безоблікового лісу-кругляка, заготовленого у ході самовільної вирубки та сприяння у безперешкодному його вивезенні з лісового масиву.

“...У рамках кримінального провадження за ч.3 ст.368 ККУ задокументовано злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірних вигод службовими особами ДП „Довжанське ЛМГ“ Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Зокрема, старшим майстром лісу Загатянського лісництва „Довжанське ЛМГ“, лісничим вказаного лісництва та директором ДП „Довжанське ЛМГ“ від мешканців області. Грошові кошти вказані посадові особи вимагали та одержували за вирішення питання щодо безперешкодного отримання безоблікового лісу-кругляка породи „Дуб“, отриманого у ході самовільної рубки”, — розповіла В. Попович.

Старшого майстра лісу затримано на робочому місці під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. грн від закарпатця, у якого напередодні посадовець вже одержав 200 дол. США.

Тривають обшуки за місцем роботи та проживання усіх фігурантів кримінального провадження. Вирішується питання про їх затримання в порядку ст. 208 КПК України.

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