Коррупционную схему по отпуску незаконно срубленного леса разоблачили на Закарпатье

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45876 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 112602 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102024 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104862 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104084 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90098 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103635 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101987 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141845 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Коррупционную схему по отпуску незаконно срубленного леса разоблачили на Закарпатье

Коррупционную схему по отпуску незаконно срубленного леса разоблачили на Закарпатье

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Прокуратура Закарпатской области разоблачила схему регулярного вымогательства и получения взяток сотрудниками ГП "Довжанское лесоохотничье хозяйство" за отпуск безучетного леса-кругляка, срубленного в ходе самовольных рубок. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Речь идет о вымогательстве неправомерной выгоды в сумме 200 долларов США и 20 тыс. грн старшим мастером леса за получение безучетного леса-кругляка, заготовленного в ходе самовольной вырубки и содействие в беспрепятственном его вывозе из лесного массива.

“...В рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 УК задокументирована преступная схема систематического вымогательства и получения неправомерных выгод должностными лицами ГП „Довжанское ЛОХ“ Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. В частности, старшим мастером леса Загатянського лесничества „Довжанского ЛОХ“, лесничим указанного лесничества и директором ГП „Довжанское ЛОХ“ от жителей области. Денежные средства указанные должностные лица требовали и получали за решение вопроса относительно беспрепятственного получения безучетного леса-кругляка породы „Дуб“, полученного в ходе самовольной рубки”, — рассказала В. Попович.

Старшего мастера леса задержали на рабочем месте при получении второй части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. грн от закарпатца, от которого накануне чиновник уже получил 200 долл. США.

Продолжаются обыски по месту работы и проживания всех фигурантов уголовного производства. Решается вопрос об их задержании в порядке ст.208 УПК Украины.

Напомним, доктор в Запорожье получила более 35 тыс. грн взятки за оформление инвалидности.

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