Коррупционную схему по отпуску незаконно срубленного леса разоблачили на Закарпатье

Речь идет о вымогательстве неправомерной выгоды в сумме 200 долларов США и 20 тыс. грн старшим мастером леса за получение безучетного леса-кругляка, заготовленного в ходе самовольной вырубки и содействие в беспрепятственном его вывозе из лесного массива.

“...В рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 УК задокументирована преступная схема систематического вымогательства и получения неправомерных выгод должностными лицами ГП „Довжанское ЛОХ“ Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. В частности, старшим мастером леса Загатянського лесничества „Довжанского ЛОХ“, лесничим указанного лесничества и директором ГП „Довжанское ЛОХ“ от жителей области. Денежные средства указанные должностные лица требовали и получали за решение вопроса относительно беспрепятственного получения безучетного леса-кругляка породы „Дуб“, полученного в ходе самовольной рубки”, — рассказала В. Попович.

Старшего мастера леса задержали на рабочем месте при получении второй части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. грн от закарпатца, от которого накануне чиновник уже получил 200 долл. США.

Продолжаются обыски по месту работы и проживания всех фигурантов уголовного производства. Решается вопрос об их задержании в порядке ст.208 УПК Украины.

Напомним, доктор в Запорожье получила более 35 тыс. грн взятки за оформление инвалидности.