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Корупційний скандал в ПАРЄ: екс-парламентар розповів про роль депутата Слуцького

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Голова Комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький пропонував колишньому члену Парламентської Асамблеї Ради Європи від Великобританії приватний літак, щоб доставити останнього на зустріч з президентом Азербайджану. Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат України, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

Корупційний скандал в ПАРЄ: екс-парламентар розповів про роль депутата Слуцького

“Екс-член Парламентської Асамблеї Ради Європи від Великобританії пан Уолтер дав свідчення незалежному органу з розслідування звинувачень в корупції в ПАРЄ”, — розповів нардеп.

Зокрема, за його словами, будучи призначеним головою комітету з моніторингу ситуації в Азербайджані, Уолтер зіткнувся з незвичною пропозицією від Л.Слуцького.

“Голова Комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, також член ПАРЄ, багаторазово телефонував Уолтеру, коли той разом з родиною відпочивав в Бодрумі, Туреччина. Дзвонив і пропонував надіслати свій приватний літак (!) в Бодрум, щоб відвезти Уолтера на Сардинію для зустрічі з президентом Азербайджану Алієвим, який в цей час там відпочивав”, — написав О.Гончаренко.

Як повідомляв УНН, п’ятьох чинних членів Парламентської асамблеї Ради Європи підозрюють в корупційних діях.

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