Коррупционный скандал в ПАСЕ: экс-парламентарий рассказал о роли депутата Слуцкого

"Экс-член Парламентской Ассамблеи Совета Европы от Великобритании господин Уолтер дал показания независимому органу по расследованию обвинений в коррупции в ПАСЕ", - рассказал нардеп.

В частности, по его словам, будучи назначенным председателем комитета по мониторингу ситуации в Азербайджане, Уолтер столкнулся с необычной предложением от Л.Слуцкий.

"Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, также член ПАСЕ, многократно звонил Уолтеру, когда тот вместе с семьей отдыхал в Бодруме, Турция. Звонил и предлагал прислать свой частный самолет (!) в Бодрум, чтобы отвезти Уолтера на Сардинию для встречи с президентом Азербайджана Алиевым, который в это время там отдыхал", - написал А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, пять действующих членов Парламентской ассамблеи Совета Европы подозревают в коррупционных действиях.