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Коррупционный скандал в ПАСЕ: экс-парламентарий рассказал о роли депутата Слуцкого

Киев • УНН

 • 10324 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий предлагал бывшему члену Парламентской Ассамблеи Совета Европы от Великобритании частный самолет, чтобы доставить последнего на встречу с президентом Азербайджана. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

Коррупционный скандал в ПАСЕ: экс-парламентарий рассказал о роли депутата Слуцкого

"Экс-член Парламентской Ассамблеи Совета Европы от Великобритании господин Уолтер дал показания независимому органу по расследованию обвинений в коррупции в ПАСЕ", - рассказал нардеп.

В частности, по его словам, будучи назначенным председателем комитета по мониторингу ситуации в Азербайджане, Уолтер столкнулся с необычной предложением от Л.Слуцкий.

"Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, также член ПАСЕ, многократно звонил Уолтеру, когда тот вместе с семьей отдыхал в Бодруме, Турция. Звонил и предлагал прислать свой частный самолет (!) в Бодрум, чтобы отвезти Уолтера на Сардинию для встречи с президентом Азербайджана Алиевым, который в это время там отдыхал", - написал А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, пять действующих членов Парламентской ассамблеи Совета Европы подозревают в коррупционных действиях.

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