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Корупційний скандал в Ізраїлі: дружина прем'єра вирішила повернути державі збитки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Дружина ізраїльського прем'єра, Сара Нетаньягу вирішила не доводити справу до суду про розтрату державних коштів на їжу, а повернути гроші в казну та заплатити штраф, повідомляє УНН з посиланням на 9tv.

Корупційний скандал в Ізраїлі: дружина прем'єра вирішила повернути державі збитки

"Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньягу поставила підпис під досудової угодою, в рамках якої вона зізналася у використанні помилки третьої особи (правило, що забороняло резиденції одночасно витрачати гроші на кухаря і на замовлення їжі – ред..), і погодилася повернути в казну гроші в розмірі 55.000 шекелів", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, Сара завдала збитків державі на суму 350 тисяч шекелів, замовляючи їжу в ресторанах для резиденції свого чоловіка-прем'єра, попри те, що там в цей час перебувала кухарка, яка отримує зарплату. Порушення зі сторони Сари відбулись в період з вересня 2010 року по березень 2013 року.

Зазначається, що в угоді зменшена сума, яка була витрачена з державної скарбниці: з 350.000 до 175.000 шекелів.

Згідно з даною угодою Сара Нетаньягу поверне скарбниці 45.000 шекелів і виплатить штраф у розмірі 10.000 шекелів.

"Швидше за все, 16 червня суд прийме умови досудової угоди між прокуратурою і Сарою Нетаньягу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, дружину прем'єр-міністра Ізраїлю звинуватили в розтраті через замовлення їжі в резиденцію. 

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