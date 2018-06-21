Дружину прем'єр-міністра Ізраїлю звинуватили в розтраті через замовлення їжі в резиденцію

За версією звинувачення, Сара Нетаніяху в 2010-2013 рр. замовила в резиденцію прем’єр-міністра їжі з ресторанів на 350 тисяч шекелів (96 тисяч доларів).

Тим самим Нетаніягу порушила правило, що забороняло резиденції одночасно витрачати гроші на кухаря і на замовлення їжі. Щоб приховати порушення, вона веліла оформити кухаря як робочого, вважає звинувачення.

Адвокати Нетаніяху назвали звинувачення абсурдними. Вони стверджують, що вона не знала про ці правила.

На Сару Нетаніяху кілька разів подавали в суд колишні співробітники через погане ставлення і умови праці. У 2016 році суд зобов’язав її виплатити по одному з цих позовів 170 тисяч шекелів. Відносно самого Біньяміна Нетаніяху ведеться кілька розслідувань, пов’язаних з підозрами в корупції і шахрайстві. Офіційні звинувачення йому поки не пред’явлені.

Як повідомляв УНН, Нетаньяху подякував Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини.