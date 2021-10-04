Корупцію в Києві оцінили у 10 млрд грн щорічно – ДБР

Деталі

У ДБР зазначають, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва, який на сьогодні становить приблизно 60 млрд грн.

За попередніми підрахунками, системна корупція посадовців КМДА щорічно може завдавати збитків територіальній громаді Києва на загальну суму приблизно 10 млрд грн.

Основний механізм розкрадання коштів — керівництво КМДА неефективно та безконтрольно їх перерозподіляє між 128 комунальними підприємствами.

Зокрема, щорічно понад 20 млрд грн спрямовують до комунальних підприємств, що у майбутньому створює додаткові корупційні ризики.

Додамо

У межах окремих кримінальних проваджень вже виявили та як слід перевіряють можливі протиправні дії службових осіб:



керівництва Комунального підприємства лісопаркового господарства “Конча-Заспа” Комунального об’єднання “Київзеленбуд” (засновник — КМДА) та Національного природного парку “Голосіївський”;



службовців Комунального некомерційного підприємства “Консультативно-діагностичний центр” Святошинського району Києва, що перебуває у віданні КМДА;



посадовців Комунального підприємства “Спортивний комплекс” виконавчого органу КМР (КМДА);



депутатів Київської міської ради та посадових осіб КП “Київпастранс”;



керівництва Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА) та ПАТ “АК “Київводоканал”;



службових осіб КП “Житлоінвестбуд-УКБ”, КП “Київтеплоенерго”, КП “Плесо”, КП “Київреклама” та КП “Київкомунсервіс” під час проведення тендерних закупівель;



службових осіб Департаменту освіти і науки ВО КМР (КМДА) та його структурних підрозділів;



чиновників КП “Київжитлоспецексплуатація” ВО КМР (КМДА).



Повідомляють, що досудові розслідування тривають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС відповіли на критику європейського аудитора щодо масштабів корупції в Україні