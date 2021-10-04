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Коррупцию в Киеве оценили в 10 млрд грн ежегодно – ГБР

Коррупцию в Киеве оценили в 10 млрд грн ежегодно – ГБР

Киев  •  УНН

 • 17437 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. По предварительным данным, системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб Киеву на общую сумму примерно 10 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

У ГБР отмечают, что руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили стойкие коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд грн.

По предварительным подсчетам, системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн.

Основной механизм хищения средств — руководство КГГА неэффективно и бесконтрольно их перераспределяет между 128 коммунальными предприятиями.

В частности, ежегодно более 20 млрд грн направляют в коммунальные предприятия, что в будущем создает дополнительные коррупционные риски.

Добавим

В рамках отдельных уголовных производств уже обнаружили и как следует проверяют возможные противоправные действия должностных лиц:

  • руководства коммунального предприятия лесопаркового хозяйства “Конча-Заспа” коммунального объединения “Киевзеленстрой” (учредитель — КГГА) и Национального природного парка “Голосеевский”;
  • служащих коммунального некоммерческого предприятия “Консультативно-диагностический центр” Святошинского района Киева, находится в ведении КГГА;
  • должностных лиц коммунального предприятия “Спортивный комплекс” исполнительного органа КГС (КГГА)
  • депутатов Киевского городского совета и должностных лиц КП “Киевпастранс”;
  • руководства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры ПО КГС (КГГА) и ОАО “АК “Киевводоканал”;
  • должностных лиц КП “Жилоинвестбуд-УКБ”, КП “Киевтеплоэнерго”, КП “Плесо”, КП “Киевреклама” и КП “Киевкоммунсервис” во время проведения тендерных закупок;
  • должностных лиц Департамента образования и науки ВО КМР (КГГА) и его структурных подразделений;
  • чиновников КП “Киевжилспецэксплуатация” ПО КГС (КГГА).

Сообщают, что досудебные расследования продолжаются.

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