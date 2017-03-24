Корупціонерів у сервісному центрі МВС викрили на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Корупційну діяльність посадовців окремих територіальних підрозділів регіонального сервісного центру МВС України в Херсонській області та однієї з автошкіл Херсона викрили співробітники Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м.Херсон) спільно з прокуратурою та поліцією. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-центр СБУ.
“Упродовж 2015-2016 років зловмисники видавали завідомо неправдиві офіційні документи про проходження курсів навчання для отримання водійських посвідчень мешканцям тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Такими „послугами“ скористалося 172 особи, не перетинаючи при цьому адміністративну межу з територією півострова у день видачі посвідчень водія”, — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії, 50 заяв на отримання водійських посвідчень з квитанціями про оплату адмінпослуг та прикріпленими до кожної 1 тис. 200 грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 24 березня співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Маріуполі на хабарництві прокурора та адвоката.