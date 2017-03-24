Корупціонерів у сервісному центрі МВС викрили на Херсонщині

“Упродовж 2015-2016 років зловмисники видавали завідомо неправдиві офіційні документи про проходження курсів навчання для отримання водійських посвідчень мешканцям тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Такими „послугами“ скористалося 172 особи, не перетинаючи при цьому адміністративну межу з територією півострова у день видачі посвідчень водія”, — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії, 50 заяв на отримання водійських посвідчень з квитанціями про оплату адмінпослуг та прикріпленими до кожної 1 тис. 200 грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 24 березня співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Маріуполі на хабарництві прокурора та адвоката.