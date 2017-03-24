Коррупционеров в сервисном центре МВД разоблачили в Херсонской области

"В течение 2015-2016 годов злоумышленники выдавали заведомо неправдивые официальные документы о прохождении курсов обучения для получения водительских удостоверений жителям временно оккупированной Автономной Республики Крым. Такими "услугами" воспользовались 172 человека, не пересекая при этом административную границу с территории полуострова в день выдачи удостоверений водителя", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправные действия, 50 заявлений на получение водительских удостоверений с квитанциями об оплате админуслуг и прикрепленными к каждой 1 тыс. 200 грн.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 24 марта сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Мариуполе на взяточничестве прокурора и адвоката.