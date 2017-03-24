Коррупционеров в сервисном центре МВД разоблачили в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Коррупционную деятельность должностных лиц отдельных территориальных подразделений регионального сервисного центра МВД Украины в Херсонской области и одной из автошкол Херсона разоблачили сотрудники Главного управления СБ Украины в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) совместно с прокуратурой и полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В течение 2015-2016 годов злоумышленники выдавали заведомо неправдивые официальные документы о прохождении курсов обучения для получения водительских удостоверений жителям временно оккупированной Автономной Республики Крым. Такими "услугами" воспользовались 172 человека, не пересекая при этом административную границу с территории полуострова в день выдачи удостоверений водителя", - говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправные действия, 50 заявлений на получение водительских удостоверений с квитанциями об оплате админуслуг и прикрепленными к каждой 1 тыс. 200 грн.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, 24 марта сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Мариуполе на взяточничестве прокурора и адвоката.