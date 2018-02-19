Корупціонери навчилися обходити ProZorro – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Система державних закупівель ProZorro ускладнила розкрадання державних коштів на деякий час, але з рештою, чиновники навчилися її обходити. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Олександр Кочетков.
"Введення ProZorro було досить прогресивним кроком. Але з часом наша чиновницька корупційна система навчилася обходити ProZorro, закладати туди свої корупційні інтереси. Сьогодні велика кількість тендерів, аналізуючи які, ми можемо говорити: справа не в ProZorro, справа у тому, як замовник підійде до тендеру, які умови він пропише. На жаль, наша корупційна чиновницька система навчилась користуватися ProZorro у власних інтересах", - пояснив він.
А.Кочетков переконаний, що в українських реаліях будь-яка автоматизована система програє людському розуму. Через це, спрогнозувати успішність глобальних операцій через електронний майданчик доволі складно.
"До прикладу, якщо приватизація державних підприємств буде відбуватися через ProZorro, це загрожує подальшими судовими процесами із посиланням на те, що система недосконала і приватизація відбувалась не чесно. І на жаль, достатніх коштів від такої приватизації коштів, щоб покрити витрати бюджету - ми не отримаємо", - пояснив політолог.
Нагадаємо, через махінації на тендері токсичні відходи з дніпропетровського отрутомогильника виявилися під Києвом. Експерти фіксують, що здебільшого на тендерах зловживають замовники – посадовці державних та комунальних підприємств.
Наприклад, столичне метро визначило переможцем тендеру з утилізації небезпечних відходів компанію без спеціальної ліцензії та підрядником з окупованої території.