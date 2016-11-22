Кортеж прем'єра Польщі потрапив у ДТП в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кортеж прем'єр-міністра Польщі Беати Шидло потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Ізраїлі, куди вона прибула разом з делегацією польського уряду на міжнародні консультації, передає УНН з посиланням на Gazeta Wyborcza.
Двоє людей отримали легкі поранення під час зіткненні кількох автомобілів з кортежу прем'єр-міністра Польщі.
Автомобілі їхали з аеропорту в Тель-Авіві до Єрусалима.
Прем'єр Польщі не постраждала. Автомобіль з Б.Шидло, який був на чолі колони, не потрапив в аварію. Зіткнулися кілька автобусів, у яких були члени делегації.
Як зазначається, легке поранення отримав співробітник бюро охорони уряду. Радіо ZET повідомило, що інша травмована людина - "заступник міністра закордонних справ". Причиною аварії, попередньо, стала проблема з автомобільною шиною.