Кортеж премьера Польши попал в ДТП в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в дорожно-транспортное происшествие в Израиле, куда она прибыла вместе с делегацией польского правительства на международные консультации, передает УНН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Два человека получили легкие ранения во время столкновении нескольких автомобилей из кортежа премьер-министра Польши.
Автомобили ехали из аэропорта в Тель-Авиве в Иерусалим.
Премьер Польши не пострадала. Автомобиль с Б.Шидло, который был во главе колонны, не попал в аварию. Столкнулись несколько автобусов, в которых были члены делегации.
Как отмечается, легкое ранение получил сотрудник бюро охраны правительства. Радио ZET сообщило, что другой травмированный человек - "заместитель министра иностранных дел". Причиной аварии, предположительно, стала проблема с автомобильной шиной.