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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Кортеж премьера Польши попал в ДТП в Израиле

Киев • УНН

 • 9250 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в дорожно-транспортное происшествие в Израиле, куда она прибыла вместе с делегацией польского правительства на международные консультации, передает УНН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Кортеж премьера Польши попал в ДТП в Израиле

Два человека получили легкие ранения во время столкновении нескольких автомобилей из кортежа премьер-министра Польши.

Автомобили ехали из аэропорта в Тель-Авиве в Иерусалим.

Премьер Польши не пострадала. Автомобиль с Б.Шидло, который был во главе колонны, не попал в аварию. Столкнулись несколько автобусов, в которых были члены делегации.

Как отмечается, легкое ранение получил сотрудник бюро охраны правительства. Радио ZET сообщило, что другой травмированный человек - "заместитель министра иностранных дел". Причиной аварии, предположительно, стала проблема с автомобильной шиной.

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