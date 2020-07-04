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Корпорація "АТБ" направила гуманітарну допомогу жителям більш ніж 80 населених пунктів Західної України, які постраждали від повені

Корпорація "АТБ" направила гуманітарну допомогу жителям більш ніж 80 населених пунктів Західної України, які постраждали від повені

Київ • УНН

 • 13937 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Корпорація "АТБ" реалізує ініціативу з метою надання допомоги жителям Івано-Франківської області, які постраждали від руйнівної повені. Близько тисячі жителів регіону в містах та селах отримають набори необхідних продуктів. Як повідомив на своїй сторінці Facebook Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор Корпорації "АТБ", для підтримки жителів Івано-Франківської області передали 950 продуктових наборів, що включають питну воду, крупи, макаронні вироби і консерви, передає УНН.

Цей проект здійснюється спільно з представниками районних адміністрацій постраждалих територій згідно зі списками осіб, які особливо потребують допомоги та підтримки.

За інформацією "АТБ", допомогу отримають жителі понад 80 населених пунктів області в Тлумацькому, Галицькому, Тисменицькому та інших постраждалих від стихії районах області, а також в Івано-Франківську. Формування продуктових наборів для передачі постраждалим від повені жителям області забезпечили співробітники магазинів і логістичних центрів мережі "АТБ", розташованих на території Івано-Франківської області.

Корпорація "АТБ" має великий досвід реалізації аналогічних масштабних гуманітарних проектів з підтримки людей у важку хвилину. Раніше мережею була реалізована масштабна соціальна ініціатива з надання продуктових наборів потребуючим під час строгого карантину: жителям 191 населеного пункту в 24 областях України були передані продуктові набори з необхідними побутовими товарами на загальну суму 100 млн грн. Кількість одержувачів такої допомоги становила близько 580 тисяч осіб. Ця гуманітарна акція корпорації "АТБ" - найбільш масштабний проект корпоративної соціальної відповідальності за роки незалежності.

В рамках підтримки української медицини для протидії епідемії коронавірусу корпорація "АТБ" закупила у Франції для українських лікарень 12 новітніх лабораторних комплексів на суму 10 мільйонів гривень. Це обладнання, здатне в режимі реального часу одночасно проводити сотні тестів на COVID-19 і багато інших небезпечних інфекцій, буде довгі роки працювати в клініках і лабораторних центрах Києва, Чернівців, Івано-Франківська, Дніпра, Херсона та інших постраждалих від коронавірусу міст.

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