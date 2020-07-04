Корпорація "АТБ" направила гуманітарну допомогу жителям більш ніж 80 населених пунктів Західної України, які постраждали від повені

Цей проект здійснюється спільно з представниками районних адміністрацій постраждалих територій згідно зі списками осіб, які особливо потребують допомоги та підтримки.

За інформацією "АТБ", допомогу отримають жителі понад 80 населених пунктів області в Тлумацькому, Галицькому, Тисменицькому та інших постраждалих від стихії районах області, а також в Івано-Франківську. Формування продуктових наборів для передачі постраждалим від повені жителям області забезпечили співробітники магазинів і логістичних центрів мережі "АТБ", розташованих на території Івано-Франківської області.

Корпорація "АТБ" має великий досвід реалізації аналогічних масштабних гуманітарних проектів з підтримки людей у важку хвилину. Раніше мережею була реалізована масштабна соціальна ініціатива з надання продуктових наборів потребуючим під час строгого карантину: жителям 191 населеного пункту в 24 областях України були передані продуктові набори з необхідними побутовими товарами на загальну суму 100 млн грн. Кількість одержувачів такої допомоги становила близько 580 тисяч осіб. Ця гуманітарна акція корпорації "АТБ" - найбільш масштабний проект корпоративної соціальної відповідальності за роки незалежності.

В рамках підтримки української медицини для протидії епідемії коронавірусу корпорація "АТБ" закупила у Франції для українських лікарень 12 новітніх лабораторних комплексів на суму 10 мільйонів гривень. Це обладнання, здатне в режимі реального часу одночасно проводити сотні тестів на COVID-19 і багато інших небезпечних інфекцій, буде довгі роки працювати в клініках і лабораторних центрах Києва, Чернівців, Івано-Франківська, Дніпра, Херсона та інших постраждалих від коронавірусу міст.