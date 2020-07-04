Корпорация “АТБ” направила гуманитарную помощь жителям более чем 80 населенных пунктов Западной Украины, пострадавших от наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Корпорация “АТБ” реализует инициативу в целях оказания помощи жителям Ивано-Франковской области, которые пострадали от разрушительного наводнения. Около тысячи жителей региона в городах и селах получат наборы необходимых продуктов. Как сообщил на своей странице Facebook Борис Марков, председатель совета директоров, генеральный директор Корпорации “АТБ”, для поддержки жителей Ивано-Франковской области передали 950 продуктовых наборов, включающих питьевую воду, крупы, макаронные изделия и консервы, передает УНН.
Этот проект осуществляется совместно с представителями районных администраций пострадавших территорий согласно спискам лиц, которые особо нуждаются в помощи и поддержке.
По информации “АТБ”, помощь получат жители свыше 80 населенных пунктов области в Тлумачском, Галичском, Тисменицком и других пострадавших от стихии районах области, а также в Ивано-Франковске. Формирование продуктовых наборов для передачи пострадавшим от наводнения жителям области обеспечили сотрудники магазинов и логистических центров сети “АТБ”, располагающихся на территории Ивано-Франковской области.
Корпорация “АТБ” имеет большой опыт реализации аналогичных масштабных гуманитарных проектов по поддержке людей в трудную минуту. Ранее сетью была реализована масштабная социальная инициатива по предоставлению продуктовых наборов нуждающимся во время строгого карантина: жителям 191 населенного пункта в 24 областях Украины были переданы продуктовые наборы с необходимыми бытовыми товарами на общую сумму 100 млн грн. Количество получателей такой помощи составило около 580 тысяч человек. Эта гуманитарная акция корпорации “АТБ” — наиболее масштабный проект корпоративной социальной ответственности за годы независимости.
В рамках поддержки украинской медицины для противодействия эпидемии коронавируса корпорация “АТБ” закупила во Франции для украинских больниц 12 новейших лабораторных комплексов на сумму 10 миллионов гривен. Это оборудование, способное в режиме реального времени одновременно проводить сотни тестов на COVID-19 и многие другие опасные инфекции, будет долгие годы работать в клиниках и лабораторных центрах Киева, Черновцов, Ивано-Франковска, Днепра, Херсона и других пострадавших от коронавируса городов.