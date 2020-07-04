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Корпорация “АТБ” направила гуманитарную помощь жителям более чем 80 населенных пунктов Западной Украины, пострадавших от наводнения

Корпорация “АТБ” направила гуманитарную помощь жителям более чем 80 населенных пунктов Западной Украины, пострадавших от наводнения

Киев  •  УНН

 • 13935 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Корпорация “АТБ” реализует инициативу в целях оказания помощи жителям Ивано-Франковской области, которые пострадали от разрушительного наводнения. Около тысячи жителей региона в городах и селах получат наборы необходимых продуктов. Как сообщил на своей странице Facebook Борис Марков, председатель совета директоров, генеральный директор Корпорации “АТБ”, для поддержки жителей Ивано-Франковской области передали 950 продуктовых наборов, включающих питьевую воду, крупы, макаронные изделия и консервы, передает УНН.

Этот проект осуществляется совместно с представителями районных администраций пострадавших территорий согласно спискам лиц, которые особо нуждаются в помощи и поддержке.

По информации “АТБ”, помощь получат жители свыше 80 населенных пунктов области в Тлумачском, Галичском, Тисменицком и других пострадавших от стихии районах области, а также в Ивано-Франковске. Формирование продуктовых наборов для передачи пострадавшим от наводнения жителям области обеспечили сотрудники магазинов и логистических центров сети “АТБ”, располагающихся на территории Ивано-Франковской области.

Корпорация “АТБ” имеет большой опыт реализации аналогичных масштабных гуманитарных проектов по поддержке людей в трудную минуту. Ранее сетью была реализована масштабная социальная инициатива по предоставлению продуктовых наборов нуждающимся во время строгого карантина: жителям 191 населенного пункта в 24 областях Украины были переданы продуктовые наборы с необходимыми бытовыми товарами на общую сумму 100 млн грн. Количество получателей такой помощи составило около 580 тысяч человек. Эта гуманитарная акция корпорации “АТБ” — наиболее масштабный проект корпоративной социальной ответственности за годы независимости.

В рамках поддержки украинской медицины для противодействия эпидемии коронавируса корпорация “АТБ” закупила во Франции для украинских больниц 12 новейших лабораторных комплексов на сумму 10 миллионов гривен. Это оборудование, способное в режиме реального времени одновременно проводить сотни тестов на COVID-19 и многие другие опасные инфекции, будет долгие годы работать в клиниках и лабораторных центрах Киева, Черновцов, Ивано-Франковска, Днепра, Херсона и других пострадавших от коронавируса городов.

Украинские Национальные Новости

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