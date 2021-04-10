Коронавірусною інфекцію у світі захворіло вже 134,5 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 134 519 292 людей, з них одужало 76 419 476 осіб. Кількість померлих зросла до 2 914 285.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (31 082 621), Бразилія (13 373 174), Індія (13 060 542), Франція (5 000 314), Росія (4 572 053), Велика Британія (4 380 167), Італія (3 745 657) та Туреччина (3 745 657).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (561 052), Бразилії (348 718) та Мексиці (207 020).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 875 605. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 823 674 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 36 381 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.