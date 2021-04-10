Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 134,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже 134,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 134 519 292 человек, из них выздоровели 76 419 476 человек. Количество умерших возросло до 2 914 285.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (31 082 621), Бразилия (13 373 174), Индия (13 060 542), Франция (5 000 314), Россия (4 572 053), Великобритания (4 380 167), Италия (3 745 657) и Турция (3 745 657).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (561 052), Бразилии (348 718) и Мексике (207 020).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 875 605. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 823 674 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 36 381 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.