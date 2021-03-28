Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже 126,6 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 126 616 893 людей, з них одужало 71 709 326 осіб. Кількість померлих зросла до 2 776 055.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 218 381), Бразилія (12 490 362), Індія (11 908 910), Франція (4 569 164), Росія (4 460 348), Велика Британія (4 343 066), Італія (3 512 453) та Іспанія (3 255 324).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (548 825), Бразилії (310 550) та Мексиці (200 862).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 682 527. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 632 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 751 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.