Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 126,6 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 126,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 126 616 893 человек, из них выздоровели 71 709 326 человек. Количество умерших возросло до 2 776 055.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 218 381), Бразилия (12 490 362), Индия (11 908 910), Франция (4 569 164), Россия (4 460 348), Великобритания (4 343 066), Италия (3 512 453) и Испания (3 255 324).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (548 825), Бразилии (310 550) и Мексике (200 862).
Общая ситуация в Украине
По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 682 527. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 632 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 751 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.