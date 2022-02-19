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Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 422 млн людей

Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 422 млн людей

Київ • УНН

 • 17341 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 422 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 422,112,323 людини, з них одужало 346,578,659 осіб. Кількість померлих зросла до 5,892,561.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:

США - 80,024,531
Індія - 42,801,326
Бразилія -2 8,064,224
Франція - 22,151,188
Велика Британія - 18,546,205
Росія - 15,020,573
Німеччина - 13,360,578
Туреччина - 13,353,676
Італія - 12,377,098
Іспанія - 10,809,222

“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (958,300), Індія (511,262) та Бразилія (643,111).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 672 198 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 104 106 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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