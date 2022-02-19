Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 422 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 422 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 422,112,323 людини, з них одужало 346,578,659 осіб. Кількість померлих зросла до 5,892,561.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 80,024,531
Індія - 42,801,326
Бразилія -2 8,064,224
Франція - 22,151,188
Велика Британія - 18,546,205
Росія - 15,020,573
Німеччина - 13,360,578
Туреччина - 13,353,676
Італія - 12,377,098
Іспанія - 10,809,222
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (958,300), Індія (511,262) та Бразилія (643,111).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 672 198 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 104 106 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.