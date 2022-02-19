Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 422 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 422 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 422,112,323 человека, из них выздоровел 346,578,659 человек. Число умерших возросло до 5,892,561.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 80,024,531
Индия - 42,801,326
Бразилия -2 8,064,224
Франция - 22,151,188
Великобритания - 18,546,205
Россия - 15,020,573
Германия - 13,360,578
Турция - 13,353,676
Италия - 12,377,098
Испания - 10,809,222
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (958,300), Индия (511,262) и Бразилия (643,111).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 672 198 случаи коронавірусної болезни COVID-19, из них 104 106 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.