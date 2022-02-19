Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 422 млн людей

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 422,112,323 человека, из них выздоровел 346,578,659 человек. Число умерших возросло до 5,892,561.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:

США - 80,024,531

Индия - 42,801,326

Бразилия -2 8,064,224

Франция - 22,151,188

Великобритания - 18,546,205

Россия - 15,020,573

Германия - 13,360,578

Турция - 13,353,676

Италия - 12,377,098

Испания - 10,809,222

“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (958,300), Индия (511,262) и Бразилия (643,111).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 672 198 случаи коронавірусної болезни COVID-19, из них 104 106 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.