Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 416 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Станом на ранок середи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 416 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 416,020,947 людей, з них одужало 338,799,642 осіб. Кількість померлих зросла до 5,856,757.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (79 629 064), Індія (42 723 558), Бразилія (27 664 958), Франція (21 877 555), Велика Британія (18 393 951), Росія (14 480 596), Туреччина (13 079 683), Італія (12 205 474), Німеччина (12 692 042) Іспанія (10 707 286) та Аргентина (8 766 174).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (949 248), Бразилії (639 822) та Індії (509 903).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 572 417 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 103 255 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.