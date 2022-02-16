Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 416 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 416 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 416,020,947 человек, из них выздоровел 338,799,642 человек. Количество умерших возросло до 5,856,757.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (79 629 064), Индия (42 723 558), Бразилия (27 664 958), Франция (21 877 555), Великобритания (18 393 951) Россия (14 480 596), Турция (13 079 683), Италия (12 205 474), Германия (12 692 042) Испания (10 707 286) и Аргентина (8 766 174).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (949 248), Бразилии (639 822) и Индии (903 509).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 572 417 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 103 255 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.