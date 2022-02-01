Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 377 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на ранок вівторка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 377 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 377,973,578 людей, з них одужало 299,033,661 осіб. Кількість померлих зросла до 5,691,728.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (76 222 215), Індія (41 469 499), Бразилія (25 454 105), Франція (19 140 730), Велика Британія (16 468 522), Росія (11 861 077), Туреччина (11 619 882), Італія (10 983 116), Німеччина (9 896 344) Іспанія (9 961 253) та Аргентина (8 378 656).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (910 104), Бразилії (627 365) та Індії (496 268).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 064 495 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 203 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.